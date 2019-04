Rolf Zuckowski: Musik-Hörspiel zur Hautkrebs-Prävention

Köln (dpa/lnw) - Liedermacher Rolf Zuckowski (71) will Kinder mit einem Musik-Hörspiel über die Risiken der Sonnenstrahlung aufklären. «Die Förderung des Bewusstseins für einen ausreichenden Hautschutz im Sonnenlicht ist ein Thema, das für Kinder und ihre Eltern von großer Bedeutung ist», sagte Zuckowski laut Mitteilung. Am Freitag stellte er die CD «Cosmo und Azura - Das dunkle Geheimnis der Sonne» den Kindern einer Kölner Kita vor. Das Hörspiel entstand in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

