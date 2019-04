Neuer und Alaba: Entscheidung über Einsatz erst am Samstag

München (dpa) - Der FC Bayern will erst am Spieltag entscheiden, ob die wiedergenesenen Manuel Neuer und David Alaba beim Top-Duell der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund zum Einsatz kommen. Das teilte der Rekordmeister einen Tag vor dem Match am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit. Der Nationaltorhüter und der Linksverteidiger hatten am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert, nachdem sie zuletzt in Freiburg (1:1) und im DFB-Pokal gegen Heidenheim (5:4) gefehlt hatten. «Mir geht es gut, ich habe mich gut vorbereitet in dieser Woche und wir als Mannschaft auch», sagte Alaba, der muskuläre Probleme hatte. Neuer war wegen einer Wadenverletzung ausgefallen.

Von dpa