Eine Tote bei Brand in Duisburger Hochhaus und Verletzte

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Duisburg ist am frühen Samstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache im ersten Stock ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Fünf Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen aus dem Hochhaus gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau sei noch am Ort gestorben, hieß es von der Feuerwehr.

Von dpa