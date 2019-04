Sonniges Wochenende in NRW vor neuer Frühlingspause

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Wochenende über Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen freuen. «Spätestens am Samstagnachmittag lösen sich auch die letzten Wolken auf und die Sonne kann sich durchsetzen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad am Samstag und 22 Grad am Sonntag. Im Sauerland werden je nach Höhenlage immerhin 19 Grad erreicht. Dazu gibt es vereinzelt Wolken und es bleibt größtenteils trocken.

Von dpa