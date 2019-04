Havertz-Doppelpack reicht nicht: Leipzig siegt in Leverkusen

Leverkusen (dpa) - RB Leipzig nimmt klaren Kurs auf die Fußball-Königsklasse. Die Chancen von Bayer Leverkusen auf die Europa League nehmen bedrohlich ab. Das 2:4 (2:1) gegen die Sachsen war für die Werkself die dritte Bundesliga-Niederlage in Serie. Der Doppelpack des überragenden Kai Havertz in der 11. Minute mit einem Foulelfmeter und in der 23. Minute reichte nicht, weil Leipzig nach dem 1:1 durch Marcel Sabitzer (17.) die Begegnung drehte.