Nächster Rückschlag für Hertha: Fortuna gewinnt 2:1

Berlin (dpa) - Aufsteiger Fortuna Düsseldorf setzt sein Stimmungshoch fort und hat Hertha BSC endgültig in die Krise geschossen. Dank des überragenden Doppeltorschützen Benito Raman gewannen die Rheinländer im Mittelfeld-Duell der Fußball-Bundesliga auswärts mit 2:1 (1:1) und schoben sich an den Berlinern vorbei. Das Team von Trainer Pal Dardai kassierte am Samstag bereits die vierte Niederlage in Serie und steht trotz des gesicherten Tabellenplatzes vor ungemütlichen Wochen.

Von dpa