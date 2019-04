Energiegewerkschaft: «Mehr Realismus in der Klimapolitik»

Haltern (dpa) - Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, hat von der Politik «mehr Realismus in der Klima- und Energiepolitik» gefordert. Der Umbau der Industriegesellschaft sei «wahrscheinlich das größte und risikoreichste Unterfangen seit Bestehen der Bundesrepublik», sagte Vassiliadis vor Journalisten in Haltern (Nordrhein-Westfalen). So drohe in der Industrie ein Verlust an guten Arbeitsplätzen, der kräftiger ausfallen dürfte als im Durchschnitt aller Branchen. Darüber müsse die Politik der Bevölkerung «reinen Wein einschenken».

Von dpa