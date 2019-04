Polizei sprengt selbstgebaute Böller

Dortmund (dpa/lnw) - Sprengstoffexperten der Polizei haben in Dortmund mehrere Knallkörper kontrolliert zur Explosion gebracht. Sie seien Polizeiangaben zufolge von einem psychisch kranken Mann selbstgebaut worden. Demnach war der 69 Jahre alte Mann am Samstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort hatte das Pflegepersonal in seinen Sachen die verdächtigen Sprengkörper gefunden.

Von dpa