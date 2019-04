Wölfin in Rheinland-Pfalz: NRW fördert Schutzmaßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen einer Wölfin in Rheinland-Pfalz können Weidetierhalter in Nordrhein-Westfalen finanzielle Hilfen zum Schutz ihrer Tiere bekommen. Das Land wies dazu nach eigenen Angaben von Sonntag eine weitere so genannte Pufferzone für ein Wolfsgebiet aus. Rheinland-Pfalz hatte südlich von Siegen ein Wolfsterritorium ausgewiesen, nachdem dort eine Wölfin ortstreu geworden war, wie das NRW-Umweltministerium am Sonntag mitteilte.

Von dpa