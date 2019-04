34-Jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

Wipperfürth (dpa/lnw) - In Wüpperfürth (Oberbergischer Kreis) sind am Wochenende zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Am Samstagnachmittag war ein 54-Jähriger in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, gegen einen Telefonmasten geprallt und noch am Unfallort gestorben. Am frühen Sonntagabend erlitt ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Solingen tödliche Verletzungen, wie die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mitteilte.

Von dpa