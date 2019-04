Radfahrer stirbt bei Sturz in Fußgängerzone

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Krefeld mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Beim Abbiegen in eine Fußgängerzone sei der 51-Jährige am Sonntagnachmittag ohne erkennbaren Grund vom Rad gefallen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er dann am Abend starb. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Von dpa