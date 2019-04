Zwei Frauen in U-Haft: Lippen-Aufspritzen ohne Erlaubnis

Bochum (dpa/lnw) - Zwei Frauen aus Bochum sollen ohne jegliche Qualifikation zahlreichen Kundinnen die Lippen aufgespritzt haben - und das ging öfters schief. Die beiden 26 und 29 Jahre alten Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen, gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Steuerhinterziehung ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum am Montag mit und appellierten an geschädigte Frauen, sich zu melden.

Von dpa