Fußball-Kreisligaspiel in Dortmund endet mit Schlägerei

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einer Partie der Fußball-Kreisliga B in Dortmund haben Spieler und Zuschauer aufeinander eingeprügelt. Die Polizei rückte am Sonntagnachmittag mit mehreren Streifenwagen an und stellte die Personalien von 14 mutmaßlich Beteiligten fest, wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete. Zudem gab es eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Auslöser war demnach wohl eine vermeintliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters beim Spielstand von 4:5 kurz vor Ende der Partie.

Von dpa