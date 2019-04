Nabu-NRW: Tumbrinck wechselte ins Ministerium

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der mitgliederstärkste Umweltverband in Nordrhein-Westfalen Nabu sucht einen neuen Landeschef. Der bisherige Landesvorsitzende Josef Tumbrinck habe nach 23 Jahren an der Verbandsspitze seine Ämter niedergelegt und wechsele ins Bundesumweltministerium, teilte der Verband am Montag mit. In seiner Amtszeit habe sich die Mitgliederzahl verdreifacht und gehe auf 100 000 zu, erklärte der Verband.

Von dpa