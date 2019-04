Haftbefehl gegen Sturm wegen Steuerhinterziehung

Köln (dpa/lnw) - Der Haftbefehl gegen den ehemaligen Boxweltmeister Felix Sturm ist wegen Steuerhinterziehung ergangen. Das sagte Renke Hoogendoorn, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln für Wirtschaftsstrafsachen, am Montag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Medienberichte. Wegen des Steuergeheimnisses dürfe die hinterzogene Summe nicht genannt werden. Der 40 Jahre alte gebürtige Leverkusener Sturm, der mit Geburtsnamen Adnan Catic heißt, befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Köln.

Von dpa