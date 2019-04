In vielen Regionen in Deutschland ist es nach wie vor Brauch, dass junge Männer an den Häusern unverheirateter Frauen kleinere Maibäume anbringen. Die sogenannten Maien oder Liebesmaien, meistens mit Krepppapier geschmückte Birken, werden als «Gunstbeweis» aufgestellt oder direkt am Haus angebracht.

Nach der neuen Methode könne das Anbändeln beim Waldspaziergang am 1. Mai geschehen, verbunden mit der Suche nach dem persönlichen Baum, hieß es. Wer einen Baum auf diese Weise miete, bekomme eine Postkarte mit den Koordinaten seines Standortes. Im Service inbegriffen: Der Baumschmuck wird nach ein bis zwei Wochen aus dem Forst entfernt.

Um illegalen Baumfällaktionen vorzubeugen, werden nahe der niederrheinischen Stadt auch junge Birken als Maibäume zum Kauf ab fünf Euro angeboten, die als wilder Begleitwuchs ohnehin gefällt worden wären.