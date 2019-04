Unbekannte rauben Smartphones von Kindern in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei Unbekannte haben in Düsseldorf die Hilfsbereitschaft von Kindern ausgenutzt, um ihnen die Smartphones zu rauben. In beiden Fällen hätten sie die Schüler gebeten, ihnen kurz das Handy für ein dringendes Telefonat zu geben, berichtete die Polizei am Montag.