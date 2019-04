Kommunale Kliniken: Ärzte zum Warnstreik aufgerufen

Köln (dpa/lnw) - Patienten kommunaler Krankenhäuser müssen an diesem Mittwoch auch in NRW mit Warnstreiks von Ärzten rechnen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will mit den ganztägigen Aktionen Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen machen. Zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen sind Ärzte in den tarifgebundenen kommunalen Kliniken außer in Hamburg und Berlin. Eine zentrale Kundgebung ist in Frankfurt am Main geplant. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Gewerkschaft 76 kommunale Kliniken, an denen rund 8000 Ärzte beschäftigt sind.

