Spitzenplatz verloren: Münster gratuliert Karlsruhe

«Wir wissen, dass die Infrastruktur mit Blick auf die steigende Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer in unserer dynamisch wachsenden Stadt nicht mehr überall zeitgemäß ist. Verbesserungen werden in verschiedenen Bereichen bereits umgesetzt», sagte Lewe. Der Anteil des Rades am Gesamtverkehr liegt in Münster bereits jetzt bei rund 40 Prozent. Ziel sind 50 Prozent.

Der am Dienstag vorgestellte aktuelle Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ist ein Zufriedenheitsindex von Radfahrern. In der Kategorie der Städte mit über 200 000 Einwohnern wurde Münster von Karlsruhe überholt. Teilnehmer können alle zwei Jahre in 32 Fragen die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt bewerten. Bundesweit nahmen diesmal 170 000, in NRW über 41 000 Menschen an der Umfrage teil - 40 Prozent mehr als beim letzten Mal. Bewertet wurden bundesweit mehr als 680 Städte, knapp 170 davon in NRW.