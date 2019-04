Dortmund (dpa/lnw) - Ein 32-Jähriger hat vor dem Dortmunder Schwurgericht gestanden, seine Ex-Partnerin getötet zu haben. Genaue Erinnerungen an die Tat habe er aber keine mehr, sagte der Iraker am Dienstag aus. Das Opfer war an den Folgen von über 40 Messerstichen gestorben. Während die Staatsanwaltschaft von einem heimtückischen Mord aus Eifersucht ausgeht, beschrieb der Angeklagte zu Prozessbeginn ein Streit-Szenario unmittelbar vor der Tat. Seine Ex-Partnerin habe ihn verhöhnt, beleidigt und ihn aufgefordert, zu zeigen, dass er ein Mann sei. Als sie ihm dann auch noch ins Gesicht gespuckt habe, seien ihm die Sicherungen durchgebrannt.