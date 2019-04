Messerattacken in Pizzeria: Anklage wegen versuchten Mordes

Rheine (dpa/lnw) - Rund drei Monate nach Messerangriffen auf drei Männer hat die Staatsanwaltschaft Münster Anklage gegen einen 31 Jahre alten Mann erhoben. Die Behörde wirft ihm laut Mitteilung von Dienstag versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Bei dem Angriff in einer Pizzeria in Rheine Ende Dezember soll der Deutsche zwei Menschen - 26 und 51 Jahre alt - durch Stiche schwer verletzt haben. Anschließend soll er in einer weiteren Gaststätte einen Mann angegriffen, ihn aber nicht getroffen haben.