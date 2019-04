Weltkriegsbombe in Wohngebiet: Rund 1000 Menschen betroffen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Rund 1000 Menschen müssen am Dienstag wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in einem Mönchengladbacher Wohngebiet die Gebäude verlassen. Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Angaben der Stadt im Vorfeld einer Baumaßnahme gefunden. Das Kriegsrelikt sollte am frühen Abend entschärft werden. Gebäude im Umkreis von 300 Metern würden geräumt und Straßen gesperrt teilte die Stadt mit. Wann genau die Bombe entschärft werden sollte, stand zunächst noch nicht fest.