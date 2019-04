Düsseldorf (dpa/lnw) - Gesamtschulen und Gymnasien werden sich aus Sicht der Grünen auch in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren als die beiden wichtigsten Schulformen herauskristallisieren. Die Hauptschule habe keine Zukunft, sagte Grünen-Landeschef Felix Banaszak am Dienstag bei der Vorstellung eines neuen Grünen-Bildungsprogramms in Düsseldorf.

Von dpa