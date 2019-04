Hilfe für junge Flüchtlinge bei Ausbildung und Jobsuche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Junge Flüchtlinge mit Bleibeperspektive sollen in Nordrhein-Westfalen bessere Chancen auf einen Schul- oder Berufsabschluss und einen Job bekommen. Die Landesregierung stellt für die Nachqualifizierung von Flüchtlingen 50 Millionen Euro bereit. Von der Förderung könnten bis zu 13 700 Menschen profitieren, teilten Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit. Das Programm richtet sich nur an Flüchtlinge, die bereits einer NRW-Kommune zugewiesen wurden, nicht an Menschen in den Erstaufnahmezentren des Landes.

Von dpa