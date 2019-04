Fußballamateure erhalten Punktabzug bei Nichtantritt

Duisburg (dpa/lnw) - Amateurfußballvereine in Nordrhein-Westfalen, die in der Schlussphase einer Saison nicht mehr zu ihren Pflichtspielen antreten, werden künftig mit Punktabzug bestraft. Wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) am Dienstag bestätigte, hat der Beirat des WDFV für seine Spielordnung verabschiedet, dass Spielverzicht oder Nichtantreten nach dem 1. Mai eines jeden Spieljahres zum Abzug von drei Punkten pro Spiel für die betroffene Mannschaft in der folgenden Saison führt. Maximal ist ein Abzug von neun Punkten pro Saison möglich.

Von dpa