Briefe mit weißem Pulver: Rätselraten bei der Polizei

Unna/Hamm (dpa/lnw) - Mehrere Briefe mit weißem Pulver sorgen seit Montag bei der Polizei der benachbarten Kreise Unna und Hamm für Rätselraten. Die anonym versendeten Briefe gingen an bislang sechs Stellen ein - darunter eine Polizeidienststelle, ein Arbeitsamt, Möbelhaus, Krankenhaus, Justizvollzugskrankenhaus und das Rathaus von Werne. Nach Angaben der Polizei bestand in keinem der Fälle Gefahr für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter entdeckten das Pulver in verschlossenen Tütchen und alarmierten die Feuerwehr.

Von dpa