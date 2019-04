Getränkedose auf Schulhof explodiert: 19-Jähriger verdächtig

Ahaus (dpa/lnw) - Nach der Explosion einer Getränkedose mit sechs Verletzten an einer Berufsschule in Ahaus hat die Polizei einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Der junge Mann sei kein Mitschüler, erklärte die Polizei am Mittwoch. Bei dem Vorfall im westlichen Münsterland hatten Ende März sechs Schüler im Alter zwischen 21 und 28 Jahren ein Knalltrauma erlitten.

Von dpa