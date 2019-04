Verdächtiges Pulver in Dortmund: Nur Vitamin C

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Umschlag mit weißem Pulver in Dortmund hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vier Personen, die in dem Geschäft mit dem Stoff in Berührung kamen, wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Das Pulver habe sich dann aber kurz nach dem Einsatz als Vitamin C entpuppt. «Es hat also keine Gefahr bestanden.» Aus dem Laden war gegen Mittag ein Alarm eingegangen. Die «Ruhr Nachrichten» hatten online zuvor berichtet.

Von dpa