Wasserschaden an Duisburger Theater: Vorstellungen abgesagt

Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem Wasserschaden am Theater Duisburg ist die große Bühne noch diesen ganzen Monat unbespielbar. Die geplanten Opernvorstellungen für den April müssten abgesagt werden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Oper am Rhein am Mittwoch mit. Es sei noch unklar, ob im Mai für die Opern wieder im Theater Duisburg geprobt und gespielt werden kann. Zur Zeit würden alternative Spielorte geprüft. Die Deutsche Oper am Rhein ist eine Theatergemeinschaft der Städte Düsseldorf und Duisburg.

Von dpa