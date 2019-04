Workshop am Hambacher Forst: Friedlicher Verlauf erwartet

Kerpen (dpa/lnw) - Hunderte von Teilnehmern werden zu einem Workshop-Camp (12.-24.4.) am Hambacher Forst im Rheinischen Revier erwartet. Bei dem Treffen, das nach Angaben auf der offiziellen Homepage der Waldbesetzer «Hambi bleibt» an diesem Freitag starten soll, wollen die Teilnehmer Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen austauschen. Auch wenn es bei früheren Camps immer wieder zu kleineren Störungen gekommen sei, rechne die Polizei mit einem friedlichen Verlauf, sagte ein Behörden-Sprecher am Mittwoch. Sie geht von mehr als 350 Teilnehmern aus.