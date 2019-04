Sinkende Temperaturen in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gehen die Temperaturen in den kommenden Tagen weiter zurück. Nach einem noch sonnigen Start in den Donnerstag ziehen nachmittags Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad mit einem schwachen Wind aus Nordost. Am Freitag bleibt es stark bewölkt. Östlich des Rheins kann es regnen, im Bergland ist sogar Schneefall möglich. Hinzu kommen Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad, im Bergland um die vier Grad.

