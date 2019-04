1. FC Köln: Vater von Trainer Anfang erlitt Herzinfarkt

Duisburg/Köln (dpa) - Der Vater des Fußballtrainers Markus Anfang hat während des Zweitligaspiels beim MSV Duisburg am Mittwochabend einen Herzinfarkt erlitten. Dies bestätigte der 1. FC Köln am Donnerstagmorgen. Demnach habe Markus Anfang kurz nach dem Abpfiff davon erfahren. Der Kölner Coach begleitete seinen Vater direkt nach Spielende in eine Klinik. «Der Zustand von Dieter Anfang ist nach wie vor sehr ernst», teilte der Club mit.

Von dpa