Mehr Kinder werden in NRW auf Privatschulen geschickt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Kinder an Privatschulen ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Derzeit besuchen 163 072 Schüler im bevölkerungsreichsten Bundesland eine private Ersatzschule und damit rund 500 mehr (0,3 Prozent) als im Schuljahr 2017/18, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. An Gymnasien ist der Anteil von Privatschülern mit derzeit 16,8 Prozent besonders hoch.

Von dpa