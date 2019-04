Uber-Expansion: Mobilitätsanbieter startet in Köln

Köln (dpa) - Der Mobilitätsanbieter Uber hat seine Dienste auf Köln ausgeweitet. Damit können die Menschen die Konkurrenz zu konventionellen Taxis nun in der fünften deutschen Großstadt nutzen. Das Geschäftspotenzial der Domstadt für seine Firma sei groß, sagte Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler am Donnerstag in Köln. Dabei verwies er unter anderem darauf, dass im vergangenen Jahr Handynutzer in Köln 300 000 Mal versucht haben, über die Firmenapp ein Fahrzeug zu bestellen - dies waren oft Touristen, die Uber in ihrer Heimatstadt schon nutzen. Die Uber-Dienste gibt es bereits in Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt/Main.

Von dpa