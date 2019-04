Essen (dpa/lnw) - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe wird die Bahn-Hauptstrecke zwischen Essen und Mülheim am Donnerstagnachmittag kurzzeitig gesperrt. Die Entschärfung in Essen sei zwischen 14 und 17 Uhr geplant, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Regional- und Fernzüge würden ab Duisburg und Dortmund umgeleitet, zum Teil über Gelsenkirchen.

Von dpa