Autofahrer sollen sich an Düsseldorfer Umweltspuren gewöhnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer sollen sich in Düsseldorf langsam an die neuen Umweltspuren gewöhnen dürfen. «Da wird es gerade am Anfang die ein oder andere Irritation geben», sagte der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Ingo Pähler, am Donnerstag. Die Spuren sollen am Montag kommender Woche auf der Merowinger Straße und einen Tag später auf der Prinz-Georg-Straße in Kraft treten.

Von dpa