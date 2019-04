Fürther bangen vor Bochum-Spiel um Einsatz von Parker

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth muss vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum um den Einsatz von Shawn Parker bangen. Ob der Mittelfeldspieler auflaufen kann, ist wegen eines Infekts fraglich. Definitiv verzichten muss Trainer Stefan Leitl bei der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) auf den am Knie operierten Defensivspieler Tobias Mohr und den gelb-gesperrten Stürmer Daniel Keita-Ruel.

Von dpa