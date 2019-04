Einbrecher erbeuten iPhones und Computerteile

Löhne (dpa/lnw) - Sie sind filmreif über das Dach in das alarmgesicherte Lager eingestiegen: Einbrecher haben im ostwestfälischen Löhne Computerteile und Smartphones im Wert von etwa 400 000 Euro gestohlen. Die Polizei werte Videoaufzeichnungen aus, um den Tätern auf die Spur zu kommen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Unbekannten sollen am vergangenen Wochenende in das Lager für Elektronikteile eingebrochen sein und die Prozessoren und iPhones erbeutet haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von dpa