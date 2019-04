Überfall auf Geldtransport in Solingen aufgeklärt

Solingen (dpa/lnw) - Rund zwei Monate nach dem Überfall auf Geldtransporteure in Solingen ist das Verbrechen nach Angaben der Ermittler aufgeklärt. Einer der Geldboten sei eingeweiht gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ende Januar waren zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens überfallen worden. Sie hatten gerade einen Geldautomaten in einer Einkaufsgalerie befüllen wollen, als sie von Gangstern mit Schusswaffen bedroht und gefesselt wurden.