AKK und Merz treten gemeinsam im Wahlkampf in NRW auf

Eslohe (dpa/lnw) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz treten heute gemeinsam im Sauerland bei einem Event zum Europawahlkampf auf. AKK wird in der Schützenhalle in Eslohe eine rund 30-minütige Rede halten. Ihr früherer Konkurrent um den Partei-Vorsitz - er unterlag im Dezember in Hamburg nur knapp - ist für eine «Anmoderation» eingeplant, wie sein Sprecher sagte. Generalsekretär Paul Ziemiak wird ebenfalls erwartet.