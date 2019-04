Kaffee aus Laster gestohlen: Fahrer schläft

Hamm (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Hamm eine Palette Kaffee aus einem geparkten Laster gestohlen und anschließend die Flucht ergriffen. Der Fahrer verschlief den Vorfall, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe hätten in der Nacht zu Freitag auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt und die Kaffeepackungen entwendet. Bei einem späteren Kontrollgang bemerkte der 25 Jahre alte LKW-Fahrer den Diebstahl.

Von dpa