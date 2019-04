Freie Fahrt auf den Autobahnen in NRW vor Osterferienbeginn

Verkehrsexperten rechnen ab 14.00 oder 15.00 Uhr mit vollen Straßen - dann startet NRW in die Osterferien. Ein «Stauchaos» wird aber nicht erwartet. Der ADAC rät Autofahrern dennoch, erst am Sonntag loszufahren. Das sei der stressfreiere Tag. Die Hauptrouten gehen nach Süden und an die Nord- und Ostsee.