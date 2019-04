Die Frau sei in finanziellen Nöten gewesen und habe ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Sie habe unter Betreuung gestanden, hieß es. Die Kerzen hätten Kleidungsstücke in Brand gesetzt, die die Frau in größeren Mengen in der Wohnung gehortet hatte.

Feuerwehrleute brauchten rund 24 Stunden, um die Flammen vollständig zu löschen und fanden anschließend die Leiche der alten Frau. Sie sei den Folgen einer Rauchvergiftung erlegen.