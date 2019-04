Günter Wallraff nach Fahrradsturz in Krankenhaus

Köln (dpa/lnw) - Der Journalist und Schriftsteller Günter Wallraff hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt. «Ich bin noch in der Klinik, das dauert alles noch», sagte der 76-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Er sei vier Stunden lang operiert worden. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» online berichtet.