Landgericht Detmold will im eigenen Gebäude verhandeln

Detmold (dpa/lnw) - Der Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde soll möglichst im Landgerichtsgebäude in Detmold geführt werden. Wegen zahlreicher Nebenkläger und des erwarteten großen öffentlichen Interesses hatte das Gericht geprüft, die Verhandlung in einen größeren Saal in einem anderen Gebäude zu verlegen. «Das wäre aber mit großen organisatorischen Problemen verbunden», sagte Gerichtssprecher Wolfram Wormuth am Freitag.

Von dpa