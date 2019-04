Modellflieger am Rhein gestartet: 300 Euro Bußgeld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er ein 700 Gramm schweres Modellflugzeug aus Styropor am Rheinufer in Düsseldorf fliegen ließ, muss ein 57-Jähriger 300 Euro Bußgeld zahlen. Der Angeklagte zog seinen Einspruch gegen das Bußgeld am Freitag vor dem Amtsgericht zurück (Az.: 302 Owi 46/19). Für den Rhein gilt als Bundeswasserstraße ein Flugverbot für Modellflieger genau wie für Autobahnen, Bahnstrecken und Flughäfen.