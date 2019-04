Benediktpreis für «Stolperstein»-Künstler Demnig

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Initiator der «Stolpersteine», Gunter Demnig, erhält 2020 den Benediktpreis von Mönchengladbach. Der 71 Jahre alte Künstler habe mit seinem Projekt ein großangelegtes, ortsspezifisch verwirklichtes Mahn- und Denkmal ins Leben gerufen, teilte der Verein Benediktpreis von Mönchengladbach am Freitag mit. Die von Demnig in Bürgersteige eingelassenen Steine tragen auf der Oberseite eine Messingtafel mit den Namen der Menschen, die dort früher lebten und die Opfer der NS-Willkür wurden. Demnig hat nach Angaben des Vereins seit 1990 etwa 70 000 Steine in Deutschland und europäischen Ländern gesetzt.

Von dpa