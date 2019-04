Kirschbäume in Bonn beschmiert

Bonn (dpa/lnw) - Mitten in der Vollblüte der berühmten Kirschen in der Bonner Altstadt haben Unbekannte 43 Bäume beschmiert. Mit weißer Farbe hätten sie in der Nacht zu Freitag abwechselnd die Worte «Baum» und «fällt» auf die Stämme gemalt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Stadt Bonn habe Anzeige erstattet. Noch gebe es keine Hinweise auf die Täter, sagte der Sprecher. Zuvor hatte RTL berichtet.

Von dpa