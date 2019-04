EM 2020: Deutsche Handballer können sich qualifizieren

Halle/Westfalen (dpa) - Die deutschen Handballer können heute die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 perfekt machen. Im Spiel gegen Polen in Halle/Westfalen reicht der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop schon ein Remis, um das Ticket für die Endrunde im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu lösen. Das Hinspiel in Polen hatte die DHB-Auswahl am vergangenen Mittwoch souverän mit 26:18 gewonnen. Alle 16 Spieler in Prokops Kader sind fit. Erzielt Kapitän Uwe Gensheimer gegen Polen mindestens fünf Treffer, würde er auf den dritten Platz der ewigen DHB-Torschützenliste vorrücken.

