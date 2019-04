Nürnberg im Abstiegskampf: 1:1 gegen Schalke

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat beim Kellerduell gegen den FC Schalke 04 zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen gelassen. Das Team von Trainer Boris Schommers kam trotz einer couragierten Leistung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und scheiterte dabei ein ums andere Mal am Schalker Keeper Alexander Nübel. Der starke Schlussmann hielt kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen Elfmeter von Hanno Behrens und hielt die Schalker in der zweiten Hälfte vor 50 000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion mit wichtigen Paraden im Spiel. Beim 1:0 durch Yuya Kubo (82. Minute) hatte Nübel jedoch keine Chance. Der Schalker Matija Nastasic sorgte allerdings schon in der 85. Minute für den glücklichen Ausgleich.

Von dpa